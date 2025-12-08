La squadra sarda “Sardinia Voice” capitanata da Stef, Chris, Irene Max e Dody Queen è in partenza per Catania per rappresentare la Sardegna in occasione del talent canoro Master Sing.

MASTER SING è un concorso regionale “a squadre” che si svolge in Sicilia ed è giunto alla 11′ edizione.

Ogni Coach porta una squadra di 18 cantanti che si sfiderà con le altre squadre in 4 tappe più una tappa di gruppo. Ogni tappa la squadra affronta 2 squadre diverse.

Anche la Sardegna quest’anno partecipa con la squadra “Sardinia Voice” diretta da Stef, Chris, Dody Queen e Irene Max.

In totale gareggiano 18/20 squadre.

Le tappe saranno una ogni mese e mezzo in Sicilia, mentre negli altri periodi gireremo vari locali e piazze della Sardegna.

In giuria esponenti di vari talent TV tra cui Rory Di Benedetto di Amici e altri di XFactor, oltre al Direttore della Costa Crociera e tutti offrono contratti, produzioni, master.

I premi in palio sono tantissimi.

Il contest è partito a novembre e terminerà ad aprile.

Elenco cantanti in gara:

Jessy

BlueMatthew

Elizah

Mattia

Diego

Jara

Irene

Paola

Roberta

Vincenzo

Ronnie Boy

Anna Maria Porru

Mars Skilled

Norfino

Tina

Luciano

Fabio