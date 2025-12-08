Brutto e improvviso lutto a Cagliari. La Marina perde uno dei suoi più storici e amati intrattenitori, Giampaolo Giordano, per tutti “JeanPaul”.

Giordano, 75 anni, ha allietato per tantissimi anni le serate di tanti cagliaritani e turisti soprattutto al ristorante Lillicu.

Commosso il ricordo dei fratelli Zucca del noto locale della Marina: “In migliaia hanno gioito del tuo talento musicale e artistico. I tuoi “Quando sei Maria Dolores”, “Grazie signore grazieee” e quella risata che sapeva accendere la sala… continueranno a riecheggiare nei nostri cuori.

Grazie Giampaolo, per ogni nota, ogni emozione, ogni risata.

Resterai per sempre parte della storia Trattoria Lillicu”