La Sardegna sbanca Vinitaly: è sardo il migliore vino rosso di tutta Italia. L’incoronazione è arrivata oggi a Verona: a trionfare è il Serranu 2015 delle Cantine Tani di Monti. Un premio importantissimo per tutta la produzione vinicola sarda che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e che in questa edizione si era presentata con molte cantine stimatissime e ormai affermate. La guida 5StarWines non ha avuto dubbi nell’indicare il Serranu di Monti come il vino più buono, per la gioia dei suoi produttori.