Poetto, clamoroso sfogo di Altamarea: “Chiuso per lutto, è morta la spiaggia di Quartu: 300 famiglie senza lavoro, ben vengano i cinesi”. Un lungo post su Fb nel quale il chiosco amatissimo dai giovani si scaglia contro il Comune di Quartu: “Chiuso per lutto!!! È morto il Poetto di Quartu Sant’Elena. Era il 3luglio 1999 quando scommettemo nel progetto della giunta Milia, un territorio deserto senza un servizio in spiaggia. Un progetto per quei anni bello e innovativo, ma appena 2 anni dopo, visto il successo e le richieste della gente che si riversa nella spiaggia era insoddisfacente, la gente voleva vivere anche l ‘inverno al mare, bere un caffè, un drink, mangiare qualcosa. La giunta Galantuomo che si insedio`negli anni successivi dietro richiesta di noi operatori modifico’ parzialmente le nostre richieste inserendo le così dette tensostrutture con le chiusure, dal quel momento in poi buio totale!!! Dalla giunta Ruggeri in poi solo un lavarsi la bocca di promesse agli occhi della gente e di noi operatori, ma veniamo ad oggi per non ripercorrere tutti i 20 anni. Bisogna avere il coraggio di dirlo con tutte le forze anche con chi non è d’accordo e dice che non è il momento. Questo momento dura 20 anni!!! Oggi ci sono 10 stabilimenti chiusi e 300 famiglie a casa e solo per cosa? Invidia, gelosia e incompetenza. La colpa nostra è avere vetri invece di teli in PVC, coperture in PVC invece di ombrelloni, siamo diventati abusivi e delinquenti per il Sindaco Delunas, eppure la legge permette tutto questo ma purtroppo la parola buon senso non esiste? Non possiamo programmare la stagione estiva che quest’anno coincide la Pasqua, non possiamo assumere personale, non possiamo pagare i fornitori, non possiamo pagare i debiti e purtroppo anche chi aspetta stipendi arretrati perché chiusi da un un giorno all’altro. Brutto da dire ma la verità!!! Caro Sign. Sindaco Delunas tutto questo lo dobbiamo a lei, se il suo intento era quello di distruggere l’unica attività produttiva e turistica di Quartu ci è riuscito pienamente. Chapeau!!! Noi abbandoniamo, ben vengano Cinesi, Russi, Milanesi, Romani, ecc… Chiunque voglia farsi avanti siamo pronti ad andare via. Scusate ma la rabbia è delusione di Sardo e grande. Un saluto Gianni Murru “by Altamarea”