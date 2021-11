La Sardegna accelera, al via le terze dosi di vaccino anti Covid: da domani prenotazioni aperte per gli over 40

E’ il turno degli over 40 per la dose “booster” anti covid-19 che, da domani, 24 novembre 2021, potranno registrarsi nella piattaforma Poste per prenotare la terza dose di vaccino negli hub regionali. In ottemperanza, infatti, a quanto stabilito dalla Struttura Commissariale, che ha disposto l’avvio delle somministrazioni delle terze dosi per tutti coloro che hanno compiuto

almeno 40 anni, da domani alle ore 12 saranno aperte le prenotazioni per la dose booster.

Per coloro che hanno ricevuto la seconda dose da 6 mesi (180 giorni, anche se a breve sarà possibile vaccinarsi anche solo trascorsi 150 giorni), la prima data disponibile sarà già dal 25 novembre 2021. La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili. E’ necessario portare con sè un documento di identità e la tessera

sanitaria.