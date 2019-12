La Sampdoria con Ranieri si allena a Mulinu Becciu: “Presidente Giulini, portaci anche il Cagliari per Natale”. Guardate il VIDEO di un nostro lettore: la Samp con il mitico ex mister del Cagliari Claudio Ranieri si è allenata questa mattina a Mulinu Becciu, nel nuovissimo campo di via Crespellani, in attesa del match di questa sera contro i rossoblù di Maran alla Sardegna Arena. Dive il Cagliari insegue tre punti fondamentali per restare in corsa per la Champions, mentre i blucerchiati vanno a caccia di importanti punti salvezza. Quagliarella e compagni hanno svolto la rifinitura nel cuore del quartiere popolare di Cagliari, dove i tifosi ora chiedono uno sforzo anche al Presidente Giulini: “Qui è già la seconda volta chie viene la Sampdoria- spiegano i residenti- il Cagliari invece non è mai passato. Presidente ci porti i rossoblù, farebbe felici con il più bel dono di Natale sia grandi che piccini!”.