Un tour che parte da sotto i portici di via Roma, passando per piazza del Carmine sino ai quartieri di San Michele e Sant’Elia: stranieri come italiani sono coloro che acquistano oro, anche rubato, poco importa, pagando in contanti e senza problemi. Un servizio andato in onda dalla trasmissione televisiva nazionale, l’inviato Max Laudadio ha persino intervistato uno dei compratori che, con il sorriso, ha ammesso che questa pratica alimenta i furti degli oggetti in metallo prezioso.