La nuova battaglia di Camilla, giovane sarda: “Aiutatemi a sconfiggere il cancro”

È di nuovo in battaglia per la vita Camilla Serafini. La 28enne di Carbonia, malata di tumore, da anni racconta sui social, passo passo, i progressi e le difficoltà legate al cancro. È in lotta sin da quando aveva nove anni, Camilla: ha già dovuto subire un trapianto delicato di fegato, e a 24 anni arriva, all’improvviso, la diagnosi choc: cancro. Sconfitto, grazie alla tenacia della giovane e alle cure dei medici. Ora, però, la “bestia” è ricomparsa. E, attraverso una piattaforma online, la 28enne ha aperto una raccolta fondi per potersi curare. L’obbiettivo è di raggiungere 300mila euro nel più breve tempo possibile. Ecco, di seguito, l’appello della giovane.

“Mi chiamo Camilla Serafini, ho 28 anni, tanti sogni ancora da realizzare e tanti tramonti che ancora vorrei contemplare. Amo stupirmi per le piccole cose, vedere il sorriso nelle persone, godermi l’attimo con gratitudine. Sin da piccola, la vita mi ha messo di fronte a grandi sfide.

A 9 anni mi è stata diagnosticata una patologia che colpiva il fegato. A 15 anni, il mio fegato ha smesso di funzionare. Ma grazie a chi ha deciso di non rendere vana la fine della sua vita dicendo “sì” alla donazione degli organi, oggi sono qui, così grata per il dono ricevuto. Dopo il trapianto ho goduto della vita appieno: nulla, ormai, mi ostacolava nel farlo. Poi, ecco che a 24 anni sono stata ricoverata d’urgenza a causa delle mie condizioni di salute scadenti. La diagnosi è arrivata puntuale. Cancro. E poche speranze di sopravvivere. Invece, dopo i cicli di chemioterapia, il cancro se n’è andato. Dopo quell’ennesima esperienza in cui mi sono sentita ad un passo dalla morte, ho fondato la pagina Facebook “Vola solo chi osa farlo”, con l’obbiettivo di raccontare la mia storia e regalare speranza a chi sta vivendo un momento della propria vita in cui non riesce a vedere uno spiraglio di luce in mezzo al buio.

Poi, nel 2019, una nuova diagnosi e nuove terapie. Anche questa volta me la sono cavata, perché dopo soli sei mesi gli esami medici hanno confermato una nuova remissione. Oggi, il cancro è tornato, ed io sono ancora qui, a lottare per riprendermi la mia vita, i miei sorrisi, i miei sogni. Questa volta però, oltre alla sensazione della vita che mi sfugge dalle mani, c’è anche un altro grande ostacolo, che se non riuscirò a superare, mi condurrà alla morte: ho bisogno di aiuto economico per poter accedere a terapie avanzate presso un Centro Oncoloogico privato.