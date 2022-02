“La mia auto rubata a Sestu e bruciata, ho dovuto pagare per demolirla: voglio essere risarcito”

È Filippo Taccori, quarantunenne di Sestu, la vittima del furto della Peugeot 206 data alle fiamme nelle campagne di Decimoputzu. I carabinieri son riusciti a risalire al guidatore, si tratta di un quarantaquattrenne già noto alle Forze dell’ordine. È stato denunciato in stato di libertà. E Taccori è furibondo: “Ha rubato l’auto mercoledì mattina dal cortile della mia abitazione in via Bologna a Sestu, l’hanno ritrovata tutta bruciata due giorni dopo i Vigili del fuoco. Dentro c’era pure un carico di carciofi, non sono miei”, racconta Taccori. “Avevo comprato l’auto nel 2006, pagandola più di diecimila euro”. Ora l’auto non c’è più: “Ho dovuto sborsare duecento euro per farla demolire”.

Taccori è molto arrabbiato: “Ho saputo che l’autore del furto aveva rubato anche altre auto e furgoni, ma . Per lavorare ho il furgone, ma la Peugeot mi serviva per svolgere tutte le commissioni. Voglio assolutamente che, chi l’ha rubata e bruciata, mi paghi tutti i danni. Mi rivolgerò al mio avvocato dopo che sentirò i carabinieri, mi hanno spiegato che in casi simili la denuncia viene fatta in automatico, parte d’ufficio”.