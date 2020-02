La mamma di Manuel: “Assurdo invitare Valentina Pitzalis alla Festa della donna a Milano”

Un video di un minuto e cinquanta secondi velenosissimo, e girato accanto alla bara dentro la quale, dal 2011, c’è il corpo del figlio. Roberta Mamusa, madre di Manuel Piredda, morto nell’incendio scoppiato nella sua casa di Cortoghiana (con le fiamme che hanno gravemente sfigurato la sua ex moglie, Valentina Pitzalis) torna all’attacco proprio contro la giovane: “Ho saputo che l’otto marzo, per la Festa della donna, sarà presente in piazza Duomo a Milano. È vergognoso che una persona indagata per omicidio e incendio doloso venga implicata in una manifestazione così importante”, dice la Mamusa. “Non deve partecipare, si tratta di una schiaffo morale alle vere vittime. Mio figlio”, urla la donna, “non può fare gite, non può andare a Milano. Da nove anni è dentro questa tomba. Vergogna”. Parole molto dure, il filmato è stato pubblicato dalla Mamusa sulla sua pagina personale Facebook e rimbalzato su quella dedicata al figlio. Utile e doveroso ricordare che c’è un processo in corso e che, a breve, potrebbero arrivare novità dalle aule del tribunale di Cagliari.

La redazione di Casteddu Online ha contattato Adriana Onorato, l’avvocato di Valentina Pitzalis, per chiedere, nel pieno rispetto del diritto di cronaca, un’eventuale replica alle dichiarazioni della madre di Manuel Piredda. “La mia assistita non ritiene opportuno replicare”, questa la comunicazione arrivata dalla legale della giovane.