La magia della neve a Villacidro, manto bianco sul monte Linas

Ancora neve, e anche tanta, nel monte Linas, il gruppo montuoso della Sardegna sud-occidentale: immagini suggestive che meglio descrivono il gran freddo che ha investito tutta l’Isola.

Non dovrebbe far notizia, siamo in pieno inverno d’altronde, eppure si susseguono insistentemente le foto sui social e da parte dei lettori di Casteddu Online che immortalano i monti di Villacidro e dei centri limitrofi imbiancati. Una neve copiosa ricopre, quasi per metà, le vette dei monti e, questa mattina, i candidi fiocchi hanno raggiunto anche il centro abitato.

Temperature basse che, come dicono gli esperti, ci accompagneranno per i prossimi giorni: non resta quindi che abituarsi a battere i denti e, nel mentre, ammirare gli insoliti paesaggi per il Medio Campidano.