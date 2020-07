La grinta di Simona: “Cagliari viva anche senza turisti, in molti amano passeggiare in centro”

Certo, la premessa è d’obbligo: ogni commerciante sa il fatto suo. Se gli affari vanno male, vanno male. Se vanno bene, vanno bene. I saldi che stanno per partire a Cagliari vengono definiti una “boccata d’ossigeno” anche se, in media, si prevede che ogni sardo spenderà “trentanove euro”. Ma, nel caso di Simona Mereu, titolare di un negozio di bigiotteria e vestiti femminili in via Garibaldi, il termometro segna una buona ripresa: “Nel mio campo va benissimo, non mi lamento. Sto lavorando bene, ma mancano i turisti, rappresentano almeno il 25 per cento” dei possibili incassi. “L’avevo messo in conto, ci sono tante persone che stanno amando il centro città e preferiscono camminare qui, senza mascherina, anzichè andare nei centri commerciali. Mi sta salvando il timore del Covid, anche io prima andavo nei centri commerciali se dovevo fare una commissione, da quando ci hanno fatto uscire nuovamente di casa non ci sono ancora stata”.

“Sono fiduciosa”, osserva la Mereu. Una parte dei suoi “colleghi” di via Manno, qualche settimana fa, ha deciso di anticipare gli sconti e non voler attendere il primo agosto, lamentando forti cali nelle vendite e il timore di non riuscire ad andare avanti. Ma, per quanto riguarda la Mereu, “abbiamo venduto anche senza i saldi. Le lamentele? Ci sono sempre state”.