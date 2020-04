La grande festa per i 50 anni dello scudetto del Cagliari: balconi pieni di sciarpe e bandiere rossoblù (VIDEO)

La grande festa per i 50 anni dello scudetto del Cagliari: balconi pieni di sciarpe e bandiere rossoblù, come nel bellissimo VIDEO girato oggi a Narcao, nel Sulcis. Cinquant’anni da quel sogno meraviglioso realizzato, da quella grande festa all’Amsicora, da quel trionfo che fece impazzire l’intera Sardegna. Gigi Riva e compagni regalarono alla nostra Isola un momento di enorme riscatto, che in questa Pasqua un po’ triste a causa del Coronavirus diventa ancora più magico,. Forza Cagliari, grandissimi i nostri Campioni dello scudetto!