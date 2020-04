Magico S’Incontru a Quartu: la parrocchia porta il simbolo della Pasqua nelle strade deserte col motocarro. Il bel gesto dei parrocchiani di sacro Cuore a Quartu: per salutare i tanti fedeli dalle finestre, hanno portato in strada il Cristo risorto con la sua mamma Maria a bordo di un motocarro. E in tanti hanno potuto godere di un momento religioso importante, questa volta in maniera più intima “salutandolo” dai balconi.