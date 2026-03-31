La nota giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita nelle scorse ore a Baghdad. La professionista, da sempre attiva in territori difficili devastato dai conflitti, collabora anche con note testate italiane e proprio oggi Il Foglio ha pubblicato un suo articolo.

Stando a quanto ricostruito dalle immagini di Alarabiya/Alhadath, Shelly sarebbe stata fermata mentre camminava per strada e costretta a salire in auto da un gruppo di uomini.

“Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un’operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate”, le parole del Ministero dell’Interno iracheno.

Come riporta da Ynet, uno dei rapitori sarebbe già stato fermato e le autorità irachene hanno affermato che stanno proseguendo le ricerche per individuare gli altri responsabili e ritrovare Shelly.

Il Ministero iracheno sottolinea inoltre “il proprio impegno a impedire qualsiasi tentativo di destabilizzare la sicurezza o colpire cittadini stranieri, assicurando che le forze dell’ordine continueranno a operare con fermezza per perseguire i responsabili”.