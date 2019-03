La follia di Narcao: cinque cagnetti uccisi a bastonate, due salvati per miracolo da un “eroico” cittadino. Lui si chiama Mario Cera, e quando ieri ha visto un sacco chiuso ha subito pensato al peggio: “Dentro c’erano i cuccioli e alcuni probabilmente erano appena morti- racconta a Casteddu Online- gli altri sono riuscito a salvarli portandoli di corsa al rifugio di santadi. Oggi chiamerò per sapere come stanno, ieri erano feriti, impauriti ma tranquilli”. Chi può avere ammazzato probabilmente a bastonate questi poveri cuccioli indifesi? “Gli altri due che abbiamo salvato per miracolo avevano il musetto ricoperto di sangue”, racconta Mario Cera. Guardate il VIDEO con la “poppata” di chi li ha aiutati e messi in salvo.