La febbre del Nilo uccide in Sardegna: muore a Oristano una donna di 65 anni di Cabras. La donna ricoverata al San Martino soffriva di altre malattie, ma le complicazioni dovute al contagio del virus le sono state fatali: per lei non c’è stato niente da fare. Intanto sono saliti a 27 i casi accertati di contagio della West Nile in Sardegna, in gran parte concentrati nell’Oristanese e nel Medio Campidano. Il virus trasmesso dalle zanzare sta diventando una vera e propria preoccupazione, soprattutto tra gli anziani.