La dea bendata bacia Monserrato: spende 5 euro e ne vince 500mila

Monserrato – Spende 5 euro e vince 500mila euro: colpo grosso, al bar ricevitoria “Café Viennese”, per un ignoto scommettitore con la fortuna, con un biglietto gratta e vinci si porta a casa l’ambito bottino. Il titolare Nicola Ruggeri: “Sono felice per il fortunato vincitore, spero sia una persona realmente bisognosa. Non ho idea di chi possa essere, ma gli auguro il meglio”. La dea bendata ha baciato la Sardegna, questa volta la città dell’hinterland cagliaritano. È stato acquistato in via del Redentore 104 il tagliando fortunato, quello da grattare, e che custodiva la combinazione vincente.

La comunicazione al titolare è arrivata pochi giorni fa, il biglietto è stato acquistato e grattato il 29 maggio nell’attività di Monserrato, ma si ignora ancora il nome del fortunato.