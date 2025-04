Se ne è andato a soli 63 anni Raimondo Sedda, una persona davvero speciale per il mondo del volontariato sardo. Per lungo tempo Sedda, perito elettronico, ha collaborato con la cooperativa Solidando, che lui stesso ha aiutato a fondare. L’associazione da anni si spende per portare sviluppo, cultura e benessere nei Paesi più disagiati del Mondo.

“Oggi è un giorno triste per Solidando. Con profondo dispiacere, annunciamo la scomparsa di Raimondo, socio fondatore di Solidando. La sua passione e dedizione per il volontariato hanno lasciato un’impronta indelebile nella nostra associazione”, racconta con dolore e nostalgia Solidando.

“Ricordiamo i suoi primi passi verso il volontariato, con la scuola di meditazione di Padre Piras, nella foto sotto, e il suo primo impegno con la creazione del cinema itinerante in Nicaragua che ha portato gioia e cultura nei quartieri poveri. La sua eredità continuerà a ispirarci e a guidarci nel nostro lavoro. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi adorati Francesco ed Edoardo e alla famiglia. La sua memoria sarà sempre con noi”.

L’ultimo saluto a Raimondo ci sarà sabato 5 aprile alle ore 10:30 nella cattedrale di San Pantaleo a Dolianova.