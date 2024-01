La Coppa Davis arriva in città: “l’insalatiera” al Comune di Cagliari

La Coppa Davis a Cagliari. La grande “insalatiera” d’argento, uno dei trofei sportivi, più famosi del mondo è esposta a palazzo Bacaredda in via Roma. Curiosi e appassionati potranno vederla e fotografarla al secondo piano dell’edificio (nella sala del sindaco) fino al 14 gennaio. “Una grande occasione ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu, “emozione e grande opportunità” ha aggiunto Bruno Perra, presidente regionale del Coni. Mentre il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco, ha ricordato la coincidenza con le celebrazioni per l’anniversario di Ottone Bacaredda. L’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ha sottolineato gli “80 eventi in arrivo nel 2024”. Il presidente di Federtennis Angelo Binaghi ha sottolineato la storica relazione tra la Coppa Davis e la città di Cagliari, rievocando lo storico successo di Canè e compagni contro la Svezia nel 1990 a Monte Urpinu. Ha anche poi ricordato che col progetto di restyling del tennis club e con l’arrivo del nuovo palazzetto dello sport al parcheggio Cuore le gare della Coppa Davis potranno tornare a Cagliari.