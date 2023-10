La Bubble Art va in scena!

Sabato 21 ottobre arriva a Cagliari lo spettacolo “Le Mille Bolle Magiche” che nasce dalla produzione “GazillionBubble Show” di Fan Yang, il più grande artista di bolle di sapone al mondo e detentore di molti Guinnes dei Primati.

Lo show che si terrà a Teatro Doglio è stato adattato al pubblico italiano da Silvia Gaffurini, allieva di Fan Yang e parte integrante del “GazillionBubble Show”, mantenendo gli aspetti altamente spettacolari dello show americano in scena in pianta stabile al “New World Stages” di Broadway.

Silvia Gaffurini, meglio conosciuta come la Fata delle Bolle, è una specialista nel campo della “Bubble Art”.

Con pluridecennale esperienza Silvia proviene dalla scuola di Fan Yang, scienziato e precursore nell’arte delle Bolle di Sapone. Nel corso della sua carriera ha portato i suoi spettacoli nei cinque continenti. Grandi teatri, show televisivi e parchi divertimento.

Negli ultimi anni Silvia si è specializzata nell’intrattenimento “family”. I bambini, soprattutto i piccoli, amano le Bolle di Sapone. Silvia nei suoi spettacoli riesce a creare un programma perfetto che incanta i bambini ed affascina gli adulti.

La Protagonista (la Fata delle Bolle) conduce il pubblico in un viaggio fantastico raccontando, attraverso le sue bolle di sapone, la bellezza della natura e la necessità di usare la fantasia e la creatività nel mondo quotidiano. Si potranno ammirare composizioni di bolle coloratissime di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle che meritano di essere visti.Il pubblico non sarà solamente passivo spettatore ma i bambini saranno coinvolti e potranno essere chiamati sul palcoscenico per vivere direttamente l’esperienza di “entrare in una Mega Bolla”, “vivere l’esperienza di una nevicata di bolle sul palco”, “fare una sfida con le bolle di sapone”.

La finalità dello spettacolo è di riportare grandi e bambini ad uno stato primordiale della fantasia. Esaltare la bellezza della natura che ci circonda utilizzando le bolle di sapone e dare nozioni anche di natura scientifica sulle bolle di sapone. E non ultimo: riunire la famiglia in un momento di spensieratezza.

Gli strumenti narrativi saranno le bolle, composizioni di bolle coloratissime di ogni forma, bolle giganti e giochi di bolle in cui il pubblico sarà chiamato a partecipare fino al grande finale, un “Bubble Laser Show”.

“Le Mille Bolle Magiche” è un grande family show dedicato a tutta la famiglia senza limiti di età.

I biglietti per i due spettacoli di Teatro Doglio – alle ore 15 e alle ore 19 – sono in vendita nei canali Box Office Sardegna, su www.boxofficesardegna.ite nel punto vendita di Cagliari in Viale Regina Margherita, 43.

Teatro Doglio propone un biglietto family per tutti gli show dell’autunno dedicati alle famiglie (Le Mille Bolle Magiche, Transylvania, Il cattivo Grinch che odiava il Natale), che prevede un biglietto combinato a tariffa agevolata per 2 adulti e 2 bambini in galleria.

Teatro Doglio

Teatro Doglio è un teatro che ha riaperto nel centro di Cagliari dopo oltre trent’anni di chiusura.

In corrispondenza del civico 32 di via Logudoro l’Arcidiocesi di Cagliari commissionò la costruzione di un teatro negli anni sessanta. Il progetto, firmato dall’ing. Carlo Alberto Pellegrini Bettoli, fa parte di un complesso residenziale che rinunciò ad avere un cortile interno per ospitare il teatro. Nel 1983 lo spazio, rinominato Sala San Pio IX, fu chiuso per ragioni di sicurezza e dimenticato dalla città fino al 2018, quando fu riscoperto per caso durante i lavori di ristrutturazione del vicino Palazzo Doglio.

Ribattezzata “Teatro Doglio”, la sala è stata ripensata come un centro polifunzionale che dal 2020 ha restituito a Cagliari un indirizzo importante per appuntamenti culturali di ampio respiro nazionale e

internazionale.