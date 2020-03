La bellissima notizia, al pre-triage del Policlinico è nato il primo bimbo: “Un simbolo di forza e speranza”

Non solo Coronavirus. In queste settimane di notizie scoraggianti e preoccupanti portate a questo maledetto coronavirus, una nuova vita, una nuova nascita porta la speranza e spazza via tutto il resto. Questa mattina, alle 8:12, ha fatto capolino in questo mondo un bellissimo bambino: è il primo che nasce nel pre-triage della Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Una gioia immensa per i medici e il personale sanitario in mezzo a tutto il resto. A darne notizia è stata la stessa Azienda Ospedaliera : “È un bellissimo maschietto di 2 chili e 180 grammi in salute, accudito con amore da medici, ostetriche e oss del reparto diretto dalla professoressa Anna Maria Paoletti. Un simbolo di forza e speranza per tutti”.

(foto pagina facebook Policlinico Monserrato)