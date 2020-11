La bella notizia dalla comunità alloggio di Nuraminis: “Da oggi siamo covid free, abbiamo sconfitto il virus””

“Abbiamo sconfitto il covid. Da oggi la comunità alloggio di Nuraminis è nuovamente covid free. Dopo 45 giorni, il risultato raggiunto ci dimostra che il sistema ha retto e che la rete territoriale è riuscita a rispondere alle necessità di assistenza sanitaria, nonostante l’aumento esponenziale dei contagi”. Sono le parole entusiaste di Alessio Setti, direttore della cooperativa onlus Lago e Nuraghe che gestisce la casa di riposo – “Fin dal primo giorno abbiamo trasformato la nostra struttura in un vero è proprio centro covid potenziandola di personale specializzato (operatori sociosanitari) e formandolo in itinere ad una assistenza specifica a pazienti positivi, così abbiamo evitato di saturare le strutture sanitarie regionali di 35 anziani pazienti. Sanificazione continua, e isolamento del personale impiegato in strutture alberghiere extra-ricettive al fine di garantire inutili spostamenti e ottimizzando quindi le prestazioni professionali. Tutto questo è stato possibile grazie all’encomiabile lavoro di tutti i miei operatori sanitari, quello impagabile della mia assistente Barbara Ardau, ma soprattutto dalla nostra “guida sanitaria”, l’instancabile medico di base Dott. Luigi Atzani che mai ha smesso di supportarci in questa lunga e delicata lotta al coronavirus. Un apprezzamento al gran supporto della protezione civile regionale che non ci ha mai fatto mancare i dpi soddisfando a pieno i nostri bisogni, tanti ringraziamenti anche al coordinamento dell’Igiene Pubblica nella persona della Dott.ssa Simonetta Santus, al Dott. Antonello Corda, direttore del distretto di Cagliari Area vasta, all’infettivologo del S.S. Trinità di Cagliari il Dott. Marco Campus e per finire ai medici del USCA per il supporto sul campo ed a tutta l’ATS SARDEGNA. Grazie a questo gran lavoro di concerto, per larga parte degli ospiti non è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere, in 45 giorni abbiamo avuto un solo decesso interno. La nostra esperienza dimostra che se gestito al meglio questo virus può essere combattuto anche dagli anziani”.