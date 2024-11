Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La base della Brigata Sassari in Libano colpita con otto razzi: cinque militari sono in osservazione. I missili sono stati lanciati nel sud del Libano e hanno colpito il cuore della brigata Sassari, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Alcuni dei militari presenti, i sassarini, sono comunque tenuti sotto osservazione da parte dei medici in queste ore di grande tensione. E’ accaduto a Shama, nel quartier generale della Brigata Sassari in Libano, dove è presente il maggior numero di soldati partiti nei mesi scorsi dall’Italia.