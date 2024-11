Quartu, ecco 130 milioni per rifare il trucco alla città: “Una manovra che cambia per sempre il volto cittadino”

Nonostante i tagli del Governo nazionale, il Bilancio previsionale di Quartu per il 2025 porta diverse buone notizie per la cittadinanza. Il via libera della Giunta comunale permetterà di portarlo all’attenzione del Consiglio comunale prima della fine dell’anno, come sempre accaduto durante la consiliatura. Tempistica fondamentale per poter operare da subito a pieno regime e addirittura, come in questo caso, anticipare e quindi evitare i limiti imposti per il 2025, come nel caso delle assunzioni.

La manovra finanziaria quartese 2025, del valore complessivo di 130 milioni di euro, è interessata quest’anno dal taglio della finanza voluto dallo Stato. Per il Comune di Quartu significa meno risorse da destinare a servizi per la cittadinanza per un importo pari a 415.000 euro – che saliranno a 425.000 nel 2026 e si assesteranno a 420.000 nel 2027 . Una cifra importante che non comporterà per i quartesi un aumento delle tasse. Il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale riguardo l’efficientamento energetico, infatti, permetterà per il 2025 un risparmio di 300mila euro, andando così a coprire buona parte del ‘buco’ imposto dall’alto. Un’altra buona news arriva dal fronte delle risorse umane. La legge di bilancio 2025 prevede una riduzione delle assunzioni di personale con un limite massimo al 75% della spesa relativa alla cessazioni del personale di ruolo dell’anno precedente. Quartu gioca d’anticipo: riuscirà infatti a coprire il 100% del turnover già al 30 dicembre, con i pensionamenti che andranno ad essere bilanciati da 10 nuovi innesti al termine dell’anno in corso. Ulteriori assunzioni, nei limiti di legge, si materializzeranno poi nel corso del 2025. La novità 2025, già preannunciata la scorsa estate dopo la delibera di approvazione, riguarda la tassa di soggiorno. La previsione d’incasso è di circa 200mila euro, che resteranno nello stesso ambito. Una buona fetta verrà infatti utilizzata come supporto agli operatori economici del turismo e l’altra parte per potenziare i servizi e le azioni volte a favorire la crescita del settore. Grazie a nuove risorse pari a 235mila euro il nuovo anno porterà in dote per Quartu anche un potenziamento dei servizi di Protezione Civile, mai necessario come in questi tempi in cui i cambiamenti climatici stanno determinando situazioni difficilmente gestibili. Novità anche riguardo l’edilizia privata, con 140mila euro destinati all’esternalizzazione delle pratiche di condono. Investimenti importanti, per la prima volta dall’inizio dell’anno, anche riguardo i Servizi Sociali.

In particolare si sottolineano l’investimento per i progetti di inclusione sociale, interamente finanziati con circa 250mila euro, i quasi 100mila euro destinati alle politiche abitative, a supporto delle famiglie che perdono la casa, i 140mila euro per sostenere gli interventi per le persone senza fissa dimora. Penso di poter esprimere grande soddisfazione. Abbiamo messo in piedi una manovra che tiene conto anche delle discussioni che si sono tenute in Consiglio Comunale e delle proposte che provenivano sia dalla Maggioranza che dalla Minoranza. A questo lavoro si aggiunge anche il proseguimento degli interventi legati al PNRR, alle grandi realizzazioni, dalle Fornaci Picci, alle Distillerie Capra, sino ai poli sportivi. Ci avviamo verso la chiusura della consiliatura realizzando tutti gli impegni che avevamo assunto all’inizio della medesima. Avevamo detto che ci impegnavamo a cambiare la città e mi sembra di poter dire che ci stiamo riuscendo.