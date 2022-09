KiK arriva a Sestu: moda a prezzi convenienti, arredo casa, decorazioni e molto altro

KiK offre una nuova esperienza dello shopping. Oltre alla vasta gamma di articoli di abbigliamento per donna, uomo e bambino e una collezione di taglie comode, KiK offre al pubblico anche un assortimento di prodotti per la casa, dagli articoli per la cucina e la camera da letto ai giocattoli per bambini, dagli articoli di cartoleria ai prodotti per il giardino e per gli animali domestici.

Con ormai 86 negozi in tutta Italia, Sestu è solo l’inizio di un progetto di espansione sull’isola che prevede altre 4 aperture nelle città di Nuoro, Olbia, Tempio Pausania e Sassari.

KiK apre le sue porte al pubblico con due giorni di inaugurazione giovedì 29 e venerdì 30 settembre. Il nuovo negozio si trova in Ex Strada Statale 131 n. 35. Chi si recherà nel punto vendita in quei due giorni potrà approfittare di uno sconto speciale: con il primo acquisto si riceverà un coupon del 20% da utilizzare sulla spesa successiva!

Chi vuole conoscere meglio il mondo di KiK può visitare il sito: https://azienda.kik.it o seguire le novità sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/kik.italia/ o sul profilo Instagram https://www.instagram.com/kik.italia/