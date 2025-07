Si è trasformata in una tragedia la festa di compleanno di una bimba di 5 anni a Marotta, una frazione di Pesaro Urbino. La nonna della piccola, Griselda Cassia Nunez, 44 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal cognato 71enne Sandro Spingardi. La vittima aveva infatti sposato il fratello di Spingardi, Stefano, morto alcuni anni fa. Stando ad una prima ricostruzione, il 71enne ha fatto irruzione nel cortile della casa dove si teneva la festa per la piccola e ha sparato alla testa della 44enne, che è morta sul colpo. Ferita anche Kenia Cassia Vaca, 28 anni, madre della bimba e figlia della vittima. La 28enne è stata colpita alla testa ma fortunatamente solo si striscio. La ragazza ha dato l’allarme ed è riuscita a nascondersi in casa mantre la mamma di uno dei bambini ospiti ha protetto i bimbi mettendoli al sicuro. Il 71enne poi si è rifugiato in una baracca vicino la sua roulette, nei pressi del piccolo casale dove è avvenuta la tragedia. I carabinieri, con calma e professionalità, sono riusciti a calmarlo e a bloccarlo. Come riferisce ANSA, durante il primo interrogatorio l’uomo avrebbe detto che “Non volevo uccidere, non volevo che morissero”e “sarebbero stati futili motivi, forse rumori o schiamazzi, a innescare la lite”. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dall’uso dell’arma da fuoco e tentato omicidio.