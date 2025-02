È accaduto in Corso Europa dieci minuti prima dell’una del mattino. Il papà: “I Carabinieri hanno aperto le indagini di ufficio per omissione di soccorso. Siamo stati fortunati, per la dinamica ci sono delle telecamere in zona. Speriamo solo che il vigliacco venga preso di modo che possa assumersi le sue responsabilità. Grazie a tutti per il vostro soccorso”.

È successo di fronte a una paninoteca, il giovane ragazzo è stato investito, da quanto si apprende, da una vettura blu scuro, una Lancia Y10. Soccorso e trasportato in ospedale è ancora ricoverato, “ha qualche contusione ma è vigile”.