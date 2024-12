Il dramma è accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. Una bimba di soli 3 anni è stata investita sulle strisce e il conducente è poi scappato. Le forze dell’ordine, dopo alcune ore di ricerca, avrebbero rintracciato il responsabile grazie alle riprese di una telecamera presente su un furgone che era in zona. L’uomo in questione sarebbe 63enne, incensurato, che lavora a Palazzo Marino come dirigente nell’ufficio appalti e attualmente fuori servizio.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’uomo è ora arrestato per omissione di soccorso ma avrebbe spiegato agli inquirenti di non essersi assolutamente accorto dell’accaduto e per questo motivo è andato via. La bimba, che si trovava nel passeggino infirme alla mamma, è ricoverata all’ospedale Niguarda con un un trauma facciale e un taglio sul volto.