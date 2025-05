Insulina introvabile in farmacia, l’appello di un papà di Sinnai: “Senza questo farmaco abbiamo le ore contate. Siamo in tanti non possiamo continuare così altrimenti ci dicano che dobbiamo morire e basta”.

“Sono diabetico, e da qualche giorno non si trova insulina nelle farmacie, sono della provincia di Cagliari, qualcuno potrebbe aiutare non solo me, ma anche i diabetici che ora si trovano nella mia stessa situazione?

Un momento di ansia, perché senza il farmaco salvavita si muore”. Queste le parole di Antonio che rivolge un appello alle istituzioni al fine di sbloccare la grave situazione e a tutti coloro che, nel caso, abbiano il farmaco salvavita da donare. Tanti i diabetici nella stessa situazione di Antonio, “come possiamo fare senza l’insulina?”.