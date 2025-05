Si e’tenuto domenica al Porticciolo di Capitana un Raduno per celebrare i 40 anni dalla presentazione dell’ Alfa Romeo 75 che avvenne l’11 Maggio 1985 , in concomitanza con l’ evento di portata nazionale tenutosi al ” Museo Alfa Romeo di Arese “.

L’ evento , organizzato da Davide Mascia e Daniele Pibiri ,ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da tutta la Sardegna che hanno raggiunto la stupenda location del Porticciolo di Capitana a bordo delle loro impeccabili Alfa Romeo 75 per la gioia dei numerosi visitatori intervenuti per l’ occasione.

Stupendi i modelli in esposizione tra cui versioni 2.0 Twin Spark prima e seconda serie , nonche’1.6 e 1.8 a carburatori ed esemplari in edizione limitata . In evidenza una rarissima ” Milano 2.5 V6 “importata direttamente dagli Usa .

L’Alfa 75 venne presentata nel 1985 e la sua denominazione deriva dal 75° annversario della Casa del Biscione ,che in quell’anno veniva celebrato parallelamente alla presentazione del nuovo modello di berlina sportiva .

Fu completamente sviluppata dall’Alfa Romeo, prima della cessione al gruppo Fiat avvenuta nel 1986 ,viene definita dagli appassionati e dagli addetti ai lavori come “l’ultima vera Alfa Romeo”. E’ caratterizzata da uno stile assolutamente unico e da una dinamica di guida sportiva che fin da subito ne hanno decretato il successo sa in Italia che all’estero .

E’ stata immediatamente amatissima dagli ” Alfisti ” e ha raggiunto un numero di esemplari pari a circa quattrocentomila unita’ immatricolate tra il 1985 ed il 1992 .

Grande la soddisfazione espressa dagli organizzatori Davide Mascia e Daniel Pibiri che hanno anche esposto con orgoglio i loro gioielli rispettivamente una 1.8 Turbo Quadrifoglio Verde ed una 2.0 Twin Spark , per un evento che ha consentito anche alla Sardegna di unirsi alle celebrazioni per l’ anniversario di un modello decisamente iconico che continua a coinvolgere intere generazioni di appassionati .

Successivamente all’ esposizione statica presso il Porticciolo di Capitana le autovetture hanno percorso in corteo la litoranea in direzione Villasimius a conclusione di una giornata all’ insegna della passione per la famosa berlina sportiva Alfa che ha regalato a tutti i partecipanti tanti sorrisi ed autentiche emozioni .