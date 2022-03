Insularità nella Costituzione, storico via libera alla Camera: riconosciuti ai sardi gli stessi diritti della penisola

“Oggi abbiamo raggiunto un risultato importantissimo per l’approvazione della proposta di legge sull’insularità, calendarizzata nel mese di gennaio su espressa richiesta del capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari”.

A parlare è il segretario regionale della Lega in Sardegna, Dario Giagoni, che non nasconde tutta la propria soddisfazione per una battaglia che ha visto il suo partito in prima fila fin dall’inizio.

“Dopo il via libera da parte della prima commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati, questo è un altro fondamentale passo avanti per il riconoscimento del principio di insularità.

Si tratta – continua Giagoni – “di un provvedimento strategico per consentire alla Sardegna e alla Sicilia di godere finalmente delle stesse opportunità di tutto il resto d’Italia. La Lega si è schierata sin dal primo momento e a tutti i suoi livelli istituzionali a sostegno di questo obiettivo storico che permetterà di rimuovere le diseguaglianze che finora ne hanno frenato le immense potenzialità di questi territori”. “L’inserimento in Costituzione di questo principio – conclude l’esponente del Carroccio – è un diritto di ogni cittadino isolano che merita di vedersi compensanti gli svantaggi strutturali sentendosi finalmente eguale a tutti gli altri cittadini della penisola”