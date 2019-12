Incubo statale 195, chilometri di fila ogni giorno: la sera ci salva il panorama

Anche stamani chilometri di auto in fila all’ingresso della città di Cagliari, perlopiù in arrivo dalla zona di Capoterra o zone limitrofe. Tornando alla sera, di certo non è piacevole rientrare da lavoro, sempre dalla zona industriale verso Cagliari, se non fosse chiaro che si sta attraversando la SS 195 direi che sembra un’altra strada. Direi semplicemente un incubo, se non fosse che le ambulanze a sirene spiegate hanno difficoltà a passare, se l’impazienza non diventasse un azzardo, se i clacson suonano ad ogni frenata. Direi che, dopo ore di lavoro non è la cosa più bella al mondo essere obbligati ad attraversare il ponte, attraversare il ponte de Su Siccu. Scusate la brevità della articolo ma come direbbe nonno: narausu chi non faidi. Narausu, diciamo che studiare possibilità alternative non sarebbe male. Narausu che ci solleva la vista del panorama della città illuminata, diciamo che vorremmo attraversare il ponte verso l’agognata libertà. Ci sono certamente soluzioni per evitare l’esasperazione di tanti guidatori. Diciamolo ma non fa. Narausu.