Paura all’alba a Capoterra: scoppia un incendio in casa

Incendio all’alba a Capoterra. Il rogo ha interessato un’abitazione in via IX maggio, le fiamme si sono propagate al suo interno fino al garage danneggiando gli interni e alcune attrezzature. La squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cagliari, è intervenuta attorno alle 5:30 con tre automezzi e due autobotti, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la casa. Nessuna persona coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause.