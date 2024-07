Incubo fuoco, notte di paura fra Monserrato e Selargius: caccia ai maledetti piromani

Notte di paura a Monserrato e Selargius a causa di un grosso incendio che ha seriamente minacciato alcune abitazioni: partito dal confine con Monserrato, si è propagato in via Trieste. Immediato e impegnativo l’intervento dei vigili del fuoco, la strada, sino al completamento delle operazioni di spegnimento, è stata chiusa al traffico. Era circa mezzanotte quando un forte bagliore, lo scoppiettio degli arbusti in fiamme e un forte calore ha richiamato l’attenzione dei cittadini ancora svegli che, dalle finestre delle proprie case, hanno immediatamente individuato il grosso incendio. Sterpaglie, vegetazione e erba secca sono andati in fumo in poco tempo: grande apprensione per le abitazioni minacciate dal rogo, le fiamme hanno trovato terreno fertile per avanzare la loro corsa, frenata solo grazie al tempestivo intervento degli operatori preposti. Continua a bruciare la Sardegna, un’escalation che sembra un bollettino di guerra quella che si sussegue ogni giorno: cause prevalentemente da accertare ma la consapevolezza che, dietro a tali disastri, ci sia la mano dell’uomo è quella che prevale. Intanto fauna e flora svaniscono in pochi attimi, una morte atroce per i tanti animali che non riescono a scappare dalla furia del fuoco e danni ingenti all’ambiente, già duramente provato, che deve fare i conti con l’ennesima pugnalata inferta senza alcuna pietà.