Incredibile alla Unipol Domus, rubata la coppa della promozione del Cagliari

Incredibile alla Unipol Domus durante i lunghi festeggiamenti per il ritorno in serie A del Cagliari. Qualcuno ha infatti rubato la coppa, alzata pochi minuti prima al cielo dai rossoblù, approfittando della pacifica invasione di campo dei supporter cagliaritani. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato lo speaker dello stadio a darne notizia: “Hanno rubato la coppa. Per favore, riportatela indietro”. Si sono vissuti minuti di panico sino a quando il prezioso trofeo della serie B è stato ritrovato. A riportarlo al suo posto è stato uno dei tifosi, che si è scusato per l’accaduto.