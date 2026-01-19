Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per un incidente sulla strada Statale 130 al km 12 (poco dopo il secondo semaforo di Assemini in direzione Iglesias). Sul posto la squadra di pronto intervento 2A della centrale operativa del Comando.

Per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in uno scontro un camion e un’auto condotta da un uomo, soccorso dal personale sanitario e fortunatamente non gravemente ferito. E’ stato trasferito in ospedale, mentre è rimasto illeso l’autista del mezzo pesante.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La Polizia Stradale è sul posto per gli adempimenti di competenza.