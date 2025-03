La statale 131 ancora tristemente protagonista di un incidente. Un automobilista, per cause ancora da accertare, si è ribaltato dopo essere finito contro un guardrail. Il sinistro è avvenuto questa sera, nella discesa di Santa Cristina. Sul posto subito gli operatori del 118 ma fortunatamente il conducente non sembra aver subito gravi lesioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di rito.