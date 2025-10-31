Sono ore di apprensione per il giovane operaio Alessio Fiore, vittima questa mattina di un grave incidente sul lavoro a Villacidro.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava effettuando lavori di pulizia all’interno di un deposito commerciale quando avrebbe messo un piede su un pannello in vetroresina che non ha retto il suo peso. Il cedimento improvviso lo ha fatto precipitare nel vuoto, procurandogli seri traumi.

L’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Stabilizzato sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villacidro e il personale dello Spresal dell’ASL, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.