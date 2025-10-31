Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della 24enne Miriam Oliviero, scomparsa 3 giorni fa da Monteroni D’Arbia e ritrovata oggi senza vita su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia in Piazza del Campo a Siena.
Il triste ritrovamento da parte dei vigili del fuoco, che nelle ultime ore hanno battuto la zona palmo a palmo indirizzati dal segnale del telefono della ragazza.
Le ultime notizie di Miriam risalgono a martedì all’ora di pranzo quando ha detto alla madre di trovarsi a Siena, poi il buio.
Miriam lavorava alla biblioteca a Monteroni d’Arbia e aveva chiesto un consiglio su come giustificare un eventuale ritardo di quel giorno.
Le forze dell’ordine indagano sulla vicenda e non si esclude al momento alcuna ipotesi.