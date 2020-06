Cagliari, tamponamento in viale Marconi: un ferito

Incidente stradale questo pomeriggio in viale Marconi. Una Ford Fiesta condotta da un 29 enne di Quartu, che nel procedere verso il centro città tamponava una Ford Ka guidata da una 19 enne di Quartu. A seguito dell’urto due passeggeri dei veicoli restavano contusi, per loro e intervenuto il 118 e un passeggero è stato trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto oltre a personale del 118, la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.