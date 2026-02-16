Tragedia a Casamassella, vicino Otranto. Un ragazzo di soli 22 anni, Luca Pezzulla, è morto mentre lavorava nella ditta di costruzioni di famiglia.

Stando a quanto riferito, il giovane potrebbe essere stato ferito da un carrello elevatore, che è stato trovato ribaltato. Accanto, c’era Luca gravemente ferito.

A dare l’allarme gli altri dipendenti della ditta. Inutile, purtroppo, la corsa verso l’ospedale di Lecce, il giovane è deceduto poco dopo. I carabinieri di Minervino e gli ispettori Spesal stanno ricostruendo l’accaduto.