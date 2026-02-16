Vento forte e mareggiate nella giornata di martedì 17 febbraio

Dalle primissime ore di domani, martedì 17 febbraio, e sino alle ore 21 della stessa giornata si prevedono su tutta la Sardegna forti venti di maestrale, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca più probabili durante la prima parte della giornata. L’attenuazione è attesa dal pomeriggio, con venti che rimarranno comunque forti sino alla tarda serata: così l’avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate diramato dalla Protezione Civile regionale.

Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento: le coste occidentali e settentrionali saranno infatti interessate da una mareggiata da nord-ovest con altezze significative superiori a 4 metri.