Incidente in viale Monastir a Cagliari: motociclista a terra, arriva il 118

Incidente nel tardo pomeriggio in viale Monastir a Cagliari, non distante dalla rotonda in uscita da via Puglia, dietro il cimitero. Un motociclista, per cause ancora da chiarire, forse in seguito all’impatto con una macchina, è finito sull’asfalto: alcuni passanti e automobilisti si sono subito fermati per soccorrerlo. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, sono intervenute anche due pattuglie della polizia Locale, sia per svolgere i rilievi dell’incidente che per aiutare i tanti automobilisti rimasti incolonnati.