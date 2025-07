Emergono nuovi particolari sul terribile incidente avvenuto questo pomeriggio all’incrocio di Pirz’e Serra. Come vedete nella foto di Davide Loi, due auto sono completamente distrutte e la strada è letteralmente invasa dalle ambulanze, con la statale 554 totalmente paralizzata. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro ma è certo che a causa dell’alta velocità lo scontro ad un incrocio sempre più pericoloso è stato violentissimo. Ci sono alcuni feriti le cui condizioni non sono ancora state rese note. Momenti di grande tensione e paura fra gli automobilisti presenti che hanno assistito ad uno degli incidenti più brutti degli ultimi mesi su questa strada già costellata da tante croci. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere alcune persone che si trovavano nelle auto completamente devastate dall’impatto.