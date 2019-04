Incidente sulla 195 a Cagliari, auto esce fuori strada e si ribalta davanti a Tiscali

Di



apertura2

Incidente stradale questa sera nella statale 195. Una Micra condotta da un 76enne, mentre percorreva la Statale 195 in direzione Cagliari, all’altezza di Tiscali, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale e ribaltandosi. Il conducente è rimasto illeso