Può sentirsi veramente miracolato l’automobilista che questa sera è finito con la sua auto contro un guardrail sulla strada provinciale 4, che da Olzai porta al lago Cucchinadorza. L’ uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, uscendo fuori strada. Nell’impatto, il guardrail ha sfondato il parabrezza attraversando il mezzo da parte a parte. L’automobilista, estratto dal veicolo dai vigili del fuoco di Sorgono, nonostante la gravità dell’incidente ha riportato solo lievi ferite. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri di Tonara per i rilievi di rito.