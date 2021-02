Incidente a Cagliari, scontro in via Milano: due feriti

Una Lancia Y, guidata da un 22enne cagliaritano, mentre percorreva la piazza Cambosu, in direzione via Milano, arrivata all’incrocio, regolato dallo Stop si è scontrata con una VW Tiguan condotta da un cagliaritano di anni 62 che percorreva via Milano in direzione viale Bonaria. La passeggera della Tiguan è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo mentre il conducente della Lancia veniva soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.