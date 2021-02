Orrore a Genova, donna uccisa a coltellate dentro il proprio negozio

Una donna, Clara Ceccarelli, è stata accoltellata a morte in centro a Genova. La vittima, 70 anni, è stata uccisa nel negozio di pantofole dove lavorava e di cui è la titolare, in via Colombo. L’aggressione è avvenuta poco prima dell’ora di chiusura. L’omicida è fuggito.

In breve sono intervenuti sul posto la polizia e i medici del 118, ma per la donna agonizzante, colpita con almeno due coltellate, una al collo e una all’addome, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile stanno indagando.

La notizia completa su https://www.quotidiano.net/cronaca/genova-donna-uccisa-1.6043795