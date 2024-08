Incendio a Cinecittà a Roma, coinvolto il Pratone di Torre Spaccata: gravi 4 soccorritori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il maxi rogo è scoppiato questo pomeriggio attorno alle 13 a Roma, zona Cinecittà. Le fiamma hanno divorato il Pratone di Torre Spaccata. Subito al lavoro la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, che hanno anche impiegato tutte le loro forze per mettere in sicurezza la zona. Purtroppo, un vigile del fuoco e 3 operatori della protezione civile sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per le ustioni riportate. “Ennesimo incendio nel nostro municipio che ora colpisce il pratone di Torre Spaccata – scrive il Circolo di Legambiente sul suo profilo Facebook – Un’area verde che dovrebbe essere gestita con maggiore cura e che subisce ora gli effetti inevitabili del caldo e siccità che colpiscono Roma da ormai 2 mesi ininterrotti. Le cause sono chiaramente ancora da accertare”. L’incendio è stato domato definitivamente poco prima delle 18.